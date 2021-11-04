سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 4-11-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار العملات، ومن بينها سعر الريال السعودي، خاصة بعد إعلان المملكة عودة المصريين للسفر بشكل مباشر بين البلدين، وعودة رحلات العمرة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، سعر الريال السعودي في البنوك، وفقًا للتعاملات التي وردت صباح اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيها للشراء، و4.20 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيها للشراء، و4.20 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيها للشراء، و4.18 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.10 جنيها للشراء و18.23 جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.12 جنيها للشراء و18.28 جنيها للبيع، في البنك التجاري الدولي نحو 18.12 جنيها للشراء، و18.26 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.10 جنيها للشراء و18.23 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 21.30 جنيها للشراء و21.47 جنيها للبيع، في البنك الأهلي المصري نحو 21.28 جنيها للشراء و21.45 جنيها للبيع، وفي بنك مصر نحو 21.28 جنيها للشراء و21.45 جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية 21.32 جنيها للشراء و21.54 جنيها للبيع.