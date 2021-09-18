نقيب الفلاحين يطالب بضرورة رفع سعر طن قصب السكر: سعره ثابت منذ 2018

تقدم عدد من الفلاحين بشكاوى إلى نقابتهم العامة، بشأن سعر قصب سكر، مطالبين بضرورة رفع سعر الطن، حيث إنّ السعر لم يتغير منذ عام 2018، وقال الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر طن قصب السكر 720 جنيها منذ تحريك السعر في عام 2018، مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة رفع سعر طن قصب السكر استجابة لأصوات المزارعين.

سعر قصب السكر

وأضاف أبوصدام، في بيان له اليوم، أنّ المطلوب بشأن سعر طن قصب السكر، هو رفع السعر ليكون 1000 جنيه بدلًا من 720 للطن الواحد، موضحًا أنّ مساحة القصب ثابتة عند 375 ألف فدان تقريبا، يتم زراعتها كلها في محافظات الصعيد، حيث إنّ قصب السكر يعد المحصول الأساسي الذي يعتمد عليه أغلب المزارعين في الصعيد، مشيرًا إلى أنه لا بد من دعم مزارعيه الذين يشكون من ارتفاع تكلفة الزراعة وقلة الإنتاجية، حيث ينتج فدان القصب نحو 40 طنا.

مطالب بارتفاع سعر معظم المحاصيل الزراعية

وأكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أنّ مطالبة مزراعي القصب، بضرورة برفع سعر طن القصب، هو مطلب عادل وذلك في ظل ارتفاع أسعار معظم المحاصيل الزراعية وزيادة أسعار الأسمدة في السوق الحرة، مشددًا على ضرورة التوسع الرأسي في زراعة القصب بزراعة أصناف أكثر إنتاجية وأقل في استهلاك المياه ومقاومة للأمراض وذات نسبة سكر أعلى مع تغيير نظم الزراعة والري إلى نظم حديثة أكثر فائدة وذات عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.

عيد الفلاح في مصر

واحتفلت نقابة الفلاحين منذ أيام بعيد الفلاح، الذكرى 69، وهو اليوم الذي يوافق التاسع من سبتمبر، ويعود سبب الاحتفال بعيد الفلاح والذي يعود إلى عام 1952 هو يوم صدور قانون الإصلاح الزراعي ويتواكب مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي، في اليوم نفسه عام 1881 أمام الخديوي توفيق.