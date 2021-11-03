لقاء الخميسي لـ«الوطن»: فتيات بـ«وحمات» قالوا لي «خلتينا نحب عيبنا»

أبدت النجمة لقاء الخميسي سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن حكاية «حتة من القمر» ضمن أحداث مسلسل «زي القمر» المعروض يومياً عبر شاشة cbc، والذي حازت أحداثه علي إعجاب الجمهور من مختلف الفئات.

ومن جانبها، قالت لقاء في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن عبارات الإشادة والثناء بدورها لا يمكن وصفها، بحسب قولها، مضيفة أنها تلقت رسائل عديدة من سيدات ممن لديهم «وحمات» في وجوههن أو أشياء أخرى مفادها: «إنتي خلتينا نحب عيبنا»، مؤكدة أن هذه الجملة تساوي الدنيا وما عليها من وجهة نظرها، لإنها هي الهدف المنشود من تقديمها لهذه الحكاية.

لقاء الخميسي: أسعي لمناقشة قضايا المرأة المصرية في أعمال فنية

وتابعت الخميسي، أنها تسعى جاهدة لمناقشة العديد من قضايا المرأة المصرية فنيًا، مشيرة إلى أنها أمنية وحلم سبق وكشفت عنه في أكثر من مقابلة إعلامية، إذ أنها تتمنى تقديم فيلمًا يشارك في أحد المهرجانات السينمائية، وتكون أحداثه عن المرأة المصرية على الرغم من قوتها وتحملها للمسئولية، ولكنها تعاني من نظرة المجتمع لها أحيانًا والتنمر في أحيان أخرى.

طبيعة دور لقاء الخميسي في «حتة من القمر»

وتجسد لقاء الخميسي في حكاية «حتة من القمر» شخصية فتاة لديها وحمة في وجهها، ولكنها تعاني من تنمر البعض لها، حيث تسعى للتغلب على ذلك بإرادتها واجتهادها في عملها، وتتوالي الأحداث، ويشارك في البطولة كل من عايدة رياض، جيلان علاء، محمد العمروسي وكوكبة من النجوم، من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وفي السياق ذاته، حرصت لقاء الخميسي علي دعم الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للمضايقات والتنمر بسبب وجود «وحمات» علي وجوههن، حيث نشرت صور عدد منهن عبر خاصية «ستوري» بموقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليهن قائلة: «وعن حلاوتك يا حتة من القمر»