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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الخميس 04 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء لا يخشون الوقوف بدائرة الضوء، فهو يحب تقديره لذاته، ويحب من يقدره، وهذه الصفات لا تنطوي تحت مسمى النرجسية.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة، وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

لا تعلن أخبارك العاطفية واحترس اليوم وتحرّ الدقة قبل إعطاء الثقة لأي شخص.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

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