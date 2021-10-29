حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجوزاء شخصية ازدواجية متقلبة، ومزاجية جدا، حساسون جدا، ويثورون لأتفه الأسباب، كما أن شخصيتهم منفتحة، واجتماعيون ولديهم عقدة التردد في اتخاذ القرارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

تعمل اليوم بحماس ويقظة والقمر في منزل العلاقات يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك الحياة الاجتماعية.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش.. قد تقضي وقتا هادئا مع الأحباب، ومن أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية تعاطفك وتفهمك للآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثلة والمغنية سيمون ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيور.