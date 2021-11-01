حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء لديه عدد كبير من الأصدقاء، ويتميز أصحاب هذا البرج بكونهم لديهم شخصية اجتماعية، يحرص دائما على تكوين صداقات وعلاقات جديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك ذلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك.. اصبر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

فينوس في مواجهة برجك.. لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.