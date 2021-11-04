انطلاق الدورة الثامنة لمؤتمر المكتبات في دبي الثلاثاء المقبل

يستضيف «مؤتمر المكتبات» في دورته الثامنة، التي تُقام في الفترة من 9 – 11 نوفمبر الجاري على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، أمناء مكتبات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الاتجاهات والتقنيات الجديدة في إدارة المكتبات، وتعزيز علاقات التعاون على مستوى توسيع قواعد البيانات، وتنمية المهارات القيادية، وتطوير خدمات جديدة للمجتمعات المحلية.

دورة هجينة بين الافتراضي وأرض الواقع

وأعلنت هيئة الشارقة للكتاب، أنَّ المؤتمر سيُقام بدورة هجينة في مركز إكسبو الشارقة، حيث سيقدم للمشاركين فرصة اللقاء على أرض الواقع، وفي الوقت ذاته يتيح لهم إمكانية التواصل عن بُعد مع الضيوف المشاركين افتراضياً عبر منصة «زووم».

حول الدورة الجديدة من المؤتمر، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إنَّ المكتبات جزء أساسي في منظومة المعرفة والفعل الثقافي، وتشكل عناية الشارقة بتطويرها ومتابعة جديد علومها وتقنياتها في العالم، استكمالاً لجهود كبيرة تقود الشارقة فيها بناء مجتمع المعرفة، والتأكيد على دور المكتبيين في تيسير وصول المجتمعات إلى العلوم والآداب، وحفظ ذاكرة المنجزات الثقافية الإنسانية».

فرصة عالمية لتبادل المعرفة

وأضاف «العامري»: «يجسّد المؤتمر على أرض الواقع فاعلية التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات الثقافية في العالم، وتأثيره على خلق فرص لتبادل المعرفة وتطوير خبرات وتجارب العاملين في قطاع صناعة وإنتاج المعرفة، إذا يتضاعف أثر المؤتمر بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، ويحقق التكامل في الرؤى والأهداف تجاه بناء مستقبل مكتبات مستدام ونشط وقادر على المساهمة في مشاريع التنمية في الإمارات والمنطقة والعالم».

من جهته، أوضح منصور الحساني، رئيس قسم المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، ومنسق عام مؤتمر المكتبات، أنَّ الدورة الجديدة من مؤتمر المكتبات، تشهد مشاركة خبراء ومختصين من كبرى المكتبات في العالم، وتضع أمام المكتبين في المنطقة العربية تصوراً واضحاً لمستقبل المكتبات وتداول المعرفة، حيث تُقام بعد جائحة فرضت تغييرات كبيرة في عمل المكتبات وأدوارها، واستحدثت تعديلات ستلعب دوراً كبيراً في استشراف آليات العمل المقبلة للمكتبات.

نخبة من الخبراء الدوليين ضمن المشاركين

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة، بكلمة لأحمد بن ركاض العامري، تليها كلمة للدكتورة كارلا هايدن، أمينة مكتبة الكونغرس، وأول امرأة، وأول أمريكية من أصول إفريقية تتولى منصب رئاسة المكتبة الوطنية للولايات المتحدة.

ويقدم الدكتور حسن السريحي، من قسم علم المعلومات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، جلسة نقاشية حول «المكتبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل أزمة كوفيد».

وتناقش الدكتورة هدى عباس، مديرة المكتبة والبحوث في كينغز أكاديمي في مأدبا بالأردن، سبل «مساعدة الطلبة على التأقلم والتعافي من خلال العلاج بالقراءة»، في حين تقدم تريسي هول، المدير التنفيذي لجمعية المكتبات الأمريكية، جلسة بعنوان «معاً نحو المستقبل» تتناول فيها الدور المحوري للمكتبات في ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص والتنوع والاندماج وتقليص الفوارق المعلوماتية والرقمية.

وتناقش فائزتان بجائزة أمناء مكتبات المدارس 2021، التي تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب، كيف استطاعتا ابتكار برامج مكتبات مدرسية ناجحة في جلسة بعنوان «أمناء مكتبات المدارس للعام: مشاركة القصص والدروس ومفاتيح النجاح».

ويقدم ستوارت هاملتون، رئيس قسم تطوير المكتبات في هيئة إدارة الحكومة المحلية بأيرلندا، جلسة «المكتبات وتقييم المهارات» لتحديد الفجوات المعرفية وإعداد خارطة طريق للمكتبات، فيما تقدم الدكتورة فاطمة الزهراء محمد عبده، مستشارة المكتبة والتكنولوجيا المساعدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جلسة «خدمة ذوي الإعاقة البصرية».

وتتناول كارا جونز، أمينة مكتبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، مبدأ «المكتبة كمكان ومساحة: التكيف خلال أزمة كورونا وما بعدها»، في حين تشارك عبير الكواري، مديرة الخدمات البحثية والتعليمية في جامعة قطر الوطنية، استراتيجيات التفاعل مع المجتمع في جلسة «التفاعل مع الجمهور خلال أزمة الوباء: التحديات والفرص»، في حين تقدم رانيا عثمان، رئيس قسم مكتبة المستقبل، ومديرية الابتكار والبحوث والتكنولوجيا في مكتبة الإسكندرية بمصر، جلسة بعنوان: «الأرشفة باللغة العربية مع آلية وصف المصادر والوصول إليها».

ويشهد اليوم الثاني من المؤتمر كلمة تلقيها باتي وونغ، الرئيس المنتخب لجمعية المكتبات الأمريكية، وأمينة مكتبة المدينة في مكتبة سانتا مونيكا العامة في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، ويوفر المؤتمر للمشاركين المسجلين فرصة مناقشات فردية وجماعية مع الخبراء والزملاء، تشمل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقضايا والتحديات المختلفة التي تواجه المكتبات.

ويبدأ برنامج فعاليات اليوم الثاني بجلسة «التعاون بين أعضاء هيئة التدريس وأمناء المكتبات: دمج إطار محو الأمية المعلوماتية في المقررات النظامية»، يقدمها ميشال ستوبيل، أمين مكتبة – خدمات المستخدمين في الجامعة الأمريكية في باريس.

وتقدم خديجة السعيد، أمينة مكتبة مدرسة نادين الدولية في البحرين، جلسة «بناء طلاب واعين لمواجهة التحديات المستقبلية»، في حين تتناول ريبيكا إل موغريدج، عميد المكتبات الجامعية بجامعة ألباني في نيويورك، المبادرات الناجحة في جلسة «قصة الخدمات الفنية: إيصال القيمة»، فيما سيتحدث محمد فرغلي، من قسم الخدمات الفنية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أرامكو السعودية، في جلسة «تحديات ومبادرات المكتبات الإلكترونية العامة: الخبرة العملية لمكتبة إثراء».

ويناقش كلٌّ من سلمى الرزيقي، مديرة قسم المكتبات في دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي، وجمعة الظاهري، مدير مكتبة زايد المركزية بالعين في دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي، التوجهات الاستباقية في جلسة تحمل عنوان «دور الشراكات الاستراتيجية في تقدم المكتبات»، فيما يقدم جوليوس جيفيرسون جي آر، الرئيس السابق لجمعية المكتبات الأمريكية، جلسة «المكتبات الحكومية موارد حيوية».

ويعرض كل من آميد دميرهان، المدير العام لمكتبة بارزاني الوطنية التذكارية في أربيل بإقليم كردستان العراق، ورايدر كوبا، أمين مكتبة وخبير أرشيف لدى المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية (أكور) في عمان بالأردن، سلسلة من الإجراءات والأدوات اللازمة لتطبيق عملية الرقمنة في جلسة «رقمنة المقتنيات القيّمة للعالم: إنشاء مجموعات التراث والمجتمع وتعليمها وتعزيزها».

ورش عمل تفاعلية قبل المؤتمر

ويشهد يوم الثلاثاء، الموافق 9 نوفمبر، انعقاد ورشتي عمل من الساعة 9 صباحاً حتى الـ 4 مساءً، حيث تهدف ورشة «نتائج مشروع المكتبات الأكاديمية والبحثية: قياس القيمة الحقيقية للمكتبات» إلى تمكين أمناء المكتبات وموظفيها ومسؤوليها من تحديد التحديات والطرق الفاعلة لتقييم النتائج بما يسهم في تحسين جودة خدمات المكتبات، وتقدمها تيفاني جاريت، مساعد مدير المكتبة في كلية ولاية نيفادا، وعضو مجلس تحرير نتائج مشروع جمعية كليات المكتبات والبحوث.

وتقدم شيرين عيد، رئيس وحدة مشروعات المكتبات الدولية في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، في مصر، ورشة العمل الثانية بعنوان «كيف تسوّق مكتبتك بنجاح»، وتتناول فيها جملةً من مفاهيم التسويق وتطبيقاته العملية في مجال المكتبات التي تعرض طرقاً جديدة لتعزيز التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع والسلطات.