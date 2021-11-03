أحمد فتحي: «اللعبة 3» في مراحل تحضيراته الأخيرة

يعيش الفنان أحمد فتحي حالة من النشاط الفني، وذلك من خلال مشاركته في أكثر من عمل هذا العام الجاري، حيث يقوم يصور فيلم «حامل اللقب» للمخرج هشام فتحي، ويشارك في أول فيلم مصري سعودي «المهمة مش مهمة»، بالإضافة الي استعداده لتصوير مسلسل «اللعبة 3»، بجانب مشاركته في أكثر من عمل مسرحي.

أحمد فتحي يكشف آخر مستجدات «اللعبة 3»

وقال أحمد فتحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اللعبة 3 في مراحل إعداده الأخيرة ثم يبدأ التصوير»، مشيرا إلى أنه سيعرض في يناير المقبل، وأنهم يستعدوا للتصوير في نوفمبر الحالي، والعمل ما زال بطولة هشام ماجد، شيكو، سامي مغاوري، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، ولكن هذا الموسم بدون الفنانة رانيا يوسف، والعمل كوميدي اجتماعي، وقد نال بالفعل الموسم الأول والثاني إعجاب كبير من فئات عمرية مختلفة.

أحمد فتحي وأعماله السينمائية

يعد فيلم «المهمة مش مهمة» أول فيلم مصري سعودي، يشارك فيه بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، هالة فاخر، كارولين عزمي، ومن الفنانين السعوديين عبد المجيد الرهيدي، هيا فياض وأخرون، والفيلم إخراج أيمن العلي، إنتاج أيمن يوسف، تأليف كلاً من أمين جمال، محمد محرز، محمود حمدان.

وأوضح فتحي لـ«الوطن»: «بشارك في فيلم حامل اللقب مع المخرج هشام فتحي»، والفيلم بطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، إخراج هشام فتحي، تأليف إيهاب بليل، والفيلم تدور أحداثه في اطار كوميدي مختلف.

بدء بروفات مسرحية «عيلة لاسعة جدا»

يشارك أحمد فتحي في مسرحية «عيلة لاسعة جدا»، الذي أعلن عنها الفنان أحمد زاهر مؤخرا، بمشاركة ابنتيه ليلى وملك، على أن تكون تلك تجربتهم المسرحية الأولى، والمسرحية ستكون لايت كوميدي، من إخراج تامر كرم، وسيتم عرضها لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض قريبا، وجار البحث عن باقي طاقم العمل.

أما عن أعماله المسرحية الأخيرة، فمسرحية «أبو العربي» التي تدور أحداثها حول شخصية أبو العربي الشهيرة، الذي يقع في صدف غريبة، وشارك في العمل داليا البحيري، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، وأيضا من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.