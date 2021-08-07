بسبب الخيل والرقص.. أحمد فتحي يمازح داليا البحيري: معنديش أدوات الممثل

حل أبطال مسرحية «أبو العربي»، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج «معكم»، الذي يعرض عبر شاشة «CBC»، حيث صرحت الفنانة داليا البحيري بطلة العرض، إنها تحصل على كورسات رقص ورسم وتفضل الرقص اللاتيني بسبب فيلم «محامي خلع»، كما أنها تتعلم التانجو وغيرها من الرقصات.

وأضافت: «بحس الحاجات دي بتبقى أدوات للممثل، وبدأت أتعلم خيل بسبب فيلم محامي خلع، وبعدها كملت».

ورد عليها الإعلامي أحمد فتحي ممازحا: «طب إنتو عاوزين حاجة؟ كل أدوات الممثل مش عندي، هم –يقصد أبطال المسرحية- حاجة وأنا حاجة، بتمنى أركب الخيل بس والله العظيم بيصعبوا عليّ».

وداعبت الإعلامية منى الشاذلي الفنان أحمد فتحي، بسبب مشهد في فيلم «الحرب العالمية الثالثة»، إذ ظهر فيه وهو يرقص بطريقة طريفة، معلقة: «هو الأفضل في تاريخ السينما الاستعراضية».

من جهتها، قالت داليا البحيري إنها تحضر للأعمال الفنية جيدا، كما أنها شديدة القلق، وقبل أن يُعرض عليها المشاركة في المسرحية شاركت في مسرحية واحدة فقط مع الفنان نور الشريف وإخراج مراد منير ولم تخرج للنور، رغم استمرار البروفات لمدة شهر فقد كان اسمها «اللجنة»، من تأليف الكاتب صنع الله إبراهيم.

وأكدت، أنها كانت تحلم بأن تصبح مؤدية على مسرح منذ أن كانت صغيرة، وعندما تحدثت معها الشركة المنتجة للمشاركة في المسرحية كانت مطمئنة للغاية لأن البطل سيكون هاني رمزي، أما المخرج تامر كرم فلم تربطهما أي علاقة عمل، لكنها تابعت بعض أعمالها، خاصة مسرحية الملك لير مع الفنان القدير هاني الفخراني.