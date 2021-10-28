ضبط سيدة تتاجر في النقد الأجنبي بالدقهلية: حجم تعاملاتها 12.5 مليون

تواصل وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة.

وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من إحدى السيدات وزوجها - يعمل بإحدى الدول - مقيمان بمحافظة الدقهلية، تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأولى بحوالات بنكية على حسابها البنكى لتقوم باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع زوجها - المتواجد خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندى (12,500,000مليون جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.