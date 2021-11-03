«خُط الفيوم» في بث مباشر: «احتجزت زوجتي وأسرتها انتقاماً لكرامتي»

كشف «أيمن عبد المعبود»، الشهير بـ«خُط الفيوم»، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ ابنه من زوجته الأولى «مصطفى»، أُصيب بجلطة وأصبح طريح الفراش، بسبب كثرة إعطائه «منوم ومهدئات»، من قبل زوجته الثانية، التي تزوجها قبل 11 شهراً، حتى لا يشاهدها أثناء ممارسة «الدعارة» مع آخرين، ويخبر والده، مشيراً إلى أنه قرر الانتقام لكرامته، فقام باحتجاز الزوجة وعدد من أفراد أسرتها، حتى يعترفوا بجرائمهم وكل من يعمل معهم، وبينهم شقيقاه اللذان أرادا التخلص منه، للحصول على ميراثه في والدته.

شقيقة زوجة «الخط» تكشف تخدير الأطفال

وقالت شقيقة زوجة «خُط الفيوم»، خلال البث المباشر، إنّهم كانوا يعطون الأطفال «منوم» في المشروبات، حتى يناموا ولا يرون ما يفعلونه، مؤكدةً أنّها وشقيقتها، وعدد آخر من أفراد الأسرة، يعملون في «الدعارة» منذ 17 سنة، برفقة العديد من أقاربهن وأصدقائهن.

الأمن لا يزال يحاوط منزل الخُط

ولا تزال قوات أمن الفيوم تحاصر منزل خُط الفيوم، وتنتظر أن يقوم بالإفراج عن الرهائن الذين يحتجزهم داخل المنزل، وتسليم نفسه للشرطة، كما انتشرت قوات أمن الفيوم بميدان «عبد المنعم رياض» بمدخل مدينة الفيوم، وأغلقت الطريق المؤدي إلى منزل الخُط، وحوّلته إلى طريق آخر لحين القبض عليه.

خُط الفيوم يحتجز زوجته وأسرتها

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء صبري عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من أهالي «منشأة عبد الله»، بنطاق المركز، بسماع دوى إطلاق نار في منزل مسجل خطر، يُدعى «أيمن عبد المعبود»، وصراخ زوجته وحماته.

وعلى الفور، انتقلت قوات أمن الفيوم إلى مكان الواقعة وحاوطت المنزل، حيث تبين أنه قام باحتجاز عدد من أفراد أسرة زوجته كرهائن، واتخذهم كدرع بشري، فامتنعت قوات الأمن عن الهجوم عليه، حتى لا يتأذى أحد من المحتجزين، وحاصروا المكان وطالبوه بتسليم نفسه، والإفراج عن الرهائن.