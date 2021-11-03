عاجل.. صورة مسجل خطر يحتجز أسرته رهائن داخل منزله بالفيوم

حصلت «الوطن» على صورة مسجل خطر يدعى أيمن. ع.، 44 عاما، والذي يحتجز ثمانية رهائن في منزله، بينهم زوجته وحماته وأطفاله الأربعة، واثنين آخرين.

ونشبت مشاجرة بين المتهم وأشقاء زوجته الثانية، وأطلق عياراً نارياً داخل المنزل، ثم اتخذ أبناءه والباقين رهائن ليستخدمهم دروعا بشرية ليهرب من قوات الأمن، واعتلى سطح منزله الذي بنهاية منطقة منشأة عبد الله وسط قطعة أرض زراعية على طريق الفيوم الدائري وأطلق النيران بكثافة من سلاحٍ ناري بحوزته.

مسجل خطر يطلق النيران على أسرته

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من سكان منطقة منشأة عبدالله بسماع دوى إطلاق نيران في منزل مسجل خطر أيمن عبد المعبود، وأنباء عن مقتل زوجته أ.م (28 عاما)، أو حماته.

الشرطة تنتقل إلى منزل مسجل خطر

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الواقعة، إلا أنّهم فوجئوا بقيام المسجل خطر باعتلاء سطح المنزل، وإطلاق النيران بكثافة، بالإضافة إلى اتخاذه أبناءه الأربعة واثنين آخرين رهائن، ليحتمي بهم كدروع بشرية، فامتنعت قوات الأمن عن مداهمة منزله أو مبادلته إطلاق النيران حفاظاً على أرواح الرهائن.

وحتى الآن ليست هناك أي معلومات مؤكدة حول مقتل زوجته أو حماته، أو أي شخص آخر.

انتشار أمني مكثف بمحيط منزل المسجل

وانتشرت قوات أمن الفيوم، بالاشتراك مع سيارات الإسعاف، وقوات الدفاع المدني، ورجال المباحث، بمحيط منزل مسجل الخطر، وحاوطت منزله من جميع الاتجاهات، كما أغلقت مدخل طريق منشأة عبدالله من ناحية منزل مسجل الخطر، وحوّلت الطريق إلى اتجاه آخر، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لمنع المتهم من الهرب، وسط اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية حياة الرهائن.