مسجل خطر يطلق النيران على زوجته وحماته بالفيوم ويأخذ أطفاله رهينة

حالة من الفزع والرعب سيطرت على أهالي منطقتي منشأة عبدالله والدائري بمحافظة الفيوم، قبل قليل، عقب سماع دوى إطلاق نيران كثيف داخل منزل خمسيني له معلومات جنائية «مسجل خطر».

وتبين نشوب مشاجرة بين المتهم وزوجته فاستخرج سلاحاً نارياً، وأطلق النيران على زوجته وحماته التي كانت تزورهما لحل المشكلة، فيما أبلغ الأهالي الشرطة على الفور التي حضرت وطوَّقت المنزل، ولم يتم التعرف بعد على وجود مصابين أو قتلى، فيما اتخذ الجاني أبناءه رهينة داخل المنزل ليحتمي بهم حتى لا يقع في قبضة الأمن.

مسجل خطر يطلق النيران على أسرته

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة بورود بلاغ من سكان منطقة منشأة عبد الله، بسماع دوي كثيف لإطلاق النيران في منزل مسجل خطر بنهاية مدخل القرية وبالقرب من الطريق الدائري.

أمن الفيوم يطوق منزل مسجل خطر

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين وجود رجل خمسيني «مسجل خطر» في منزله وأغلق المنزل بعد إطلاق النيران على زوجته وحماته، ولم يتبين حتى الآن وفاة زوجته أو حماته من عدمه، لعدم تمكن الشرطة من دخول المنزل حتى الآن.

مسجل خطر يأخذ أبناءه رهينة

وكشف مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الشرطة حاولت اقتحام المنزل والقبض على الجاني، والتأكد من وجود مصابين أو قتلى من عدمه، إلا أنّهم فوجئوا أنّ الجاني يتخذ أبناءه رهينة وهدد بقتلهم في حالة اقتراب الأمن من المنزل، مؤكداً أنّ قوات الأمن تحاوط المنزل من جميع الاتجاهات، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة للقبض عليه، ودخول المنزل دون المساس بأبنائه أو إلحاق الضرر بهم.