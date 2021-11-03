وكيل «النواب» يبحث مع رئيس البرلمان الزيمبابوي سبل التعاون

استقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي، والوفد المُرافق له.

العلاقات بين مصر وزيمبابوي

وحرص المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، على الترحيب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، لافتا إلى خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كل الأصعدة والمستويات.

كما استعرض المستشار أحمد سعد الدين مع رئيس برلمان زيمبابوي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية

وأكد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي، على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيدا بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، وتضمن اللقاء أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية.

وشدد رئيس برلمان زيمبابوي، على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.