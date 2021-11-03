محمد ثروت يستعيد ذكرياته مع معبد الفئران في الهند: شاروخان نجمي المفضل

استعاد الفنان محمد ثروت، ذكرياته مع فيلم «جحيم في الهند»، ودور السفارة الهندية بالقاهرة، مع فريق العمل، خلال فترة التصوير، وذلك في ضوء احتفاله بعيد ميلاد الفنان شاروخان، السادس والخمسين، قائلًا إنّ «شاروخان من النجوم المفضلين لي».

السفارة الهندية فتحت أماكن التصوير هناك

وأشاد محمد ثروت، في تصريحات لـ«الوطن»، بدور السفارة الهندية بالقاهرة، ودعمها لفريق عمل «جحيم في الهند» كثيرًا، إذ قامت بتيسير العديد من الأمور لهم هناك، أبرزها الموافقات الرسمية، وكان أهمها السماح لهم بفتح المصنع، الذي تم تصوير آخر مشهد لهم به.

فتح مصنع مغلق في الهند لفريق عمل «جحيم في الهند»

وقال محمد ثروت إنّ: «المصنع كان مغلقًا منذ أعوام عديدة، والسفارة الهندية بالقاهرة، ساعدتهم بالسماح لهم بالتصوير داخله، وفتحه لهم لمدة 4 أيام».

كواليس زيارة معبد الفئران

وكشف محمد ثروت، عن تفاصيل زيارته لمعبد الفئران هناك، قائلًا: «ذهبنا إلى هناك، وكنا نعتقد أنه مكان قديم، لكن الغريب في الأمر، أن هذا المعبد مخصص لهم، ويذهب الناس إليه حاملين الأطعمة للفئران، ويلقوا الطعام لهم بكل مكان بالمعبد».

وأضاف محمد ثروت، أنّ «هذا المعبد وزيارة الهنود له، بمثابة مُعتقد لدى بعض الهندوس، وكل من يفقد طفله بعمر أقل من 6 سنوات يذهب ذويه لإطعام أطفالهم باعتقادهم أنهم سيحيون من جديد، فالهند مليئة بالديانات، وثقافات مختلفة، لكنهم يملكون باطن طيب للغاية و أهداف نبيلة».

وقال محمد ثروت، إنّ «الأفلام الهندية فيما مضى، كانت مونو دراما وبطيئة الإيقاع، بالرغم من حبنا وتعلقنا بها في صغرنا، لكن الآن لا يمكن أن ننكر عامل الإبهار بالصورة والتطوير السينمائي والإنتاج والإخراج، وهذه العوامل تطورت بوليوود بشكل كبير، جعلها تضع نفسها بمكانة عالمية، والمنافس الأول لـ هوليوود الآن».

وتابع أنه مُشاهد جيد ومُحب لأعمال، لكل من «شاروخان، وريتك روشان»، ويجد إنه يُشبه أحمد عز كثيرًا في أعماله وملامحه.