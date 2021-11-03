مستشار الرئيس عن تطعيم الحوامل بلقاح كورونا: «مفيش مخاطر.. ده هيفيدهم»

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ثبوت أمان تلقي اللقاح بالنسبة للحوامل أو المرضعات ومتوقعات الحمل، حيث إن المراكز البحثية العالمية أكدت أمان تلقي اللقاح لمثل تلك الفئات، كما جرى إجازة حصولهن عليه منذ شهرين.

تاج الدين: «اللقاح متاح ومسموح لهن بكل أماكن التطعيم»

واستطرد «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، «لا يوجد أي مخاطر لهم، لكن سيكون لديهم فوائد كثيرة، وبالنسبة للأطفال في بطون أمهاتهم، بالـ6 أشهر الأولي فسيتحصلوا على جزء من المناعة جراء تلقيح أمهاتهم، واللقاح متاح ومسموح لهم، بكل أماكن التطعيم».

تاج الدين: لا يمكن إعلانه إعلاميا دون تأكد

وأوضح أنه لا يمكن إعلان مثل هذا التصريح إلا بعدما تأكدت الدولة تمام التأكد من أمان اللقاح عبر الأبحاث العلمية والتجارب الإكلينيكية، كون التطعيم أثناء الحمل آمن تماما، «إحنا بنقول ده ونعلنه أمانا وضمانا لحمايتهم، وده مبني على أسس علمية، ولا يمكن إننا نعلن هذا إعلاميا، إلا وإحنا متأكدين من هذا».

وأضاف أن مجلس الوزراء أكد أنه بحلول يوم 15 نوفمبر، جميع العاملين بالأماكن الحكومية والخدمية والعامة من لم يحصلوا على اللقاح، لن يسمح لهم بممارسة العمل، وكذا يجب عليهم إجراء تحليل الـPCR مرتين أسبوعيا، كما أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل، على كل المتعاملين أو طالبي الخدمات من المؤسسات الحكومية، أن يكون لديهم شهادة للتلقيح.

وأكد أن مصر لديها كميات كبيرة من لقاح فايزر بايونتيك حاليا، كما يوجد تدفق لتلك اللقاحات بشكل مستمر ويومي، «جالنا مؤخرا 3 ملايين جرعة، وكل يوم أعداد اللقاحات بتزيد، وفيه تدفق واستمرارية في اللقاحات، لتغطية أكبر قدر ممكن من المواطنين»، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية لتلقي اللقاح هي ذاتها المشكو منها في كل اللقاحات التي جرى إنتاجها حول العالم دون تغيير، «كلها آثار بسيطة، ومفيش لحد دلوقتي حاجة تقلق من أنواع اللقاحات، وجميعها آمنة».