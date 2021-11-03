الصحة: منح لقاح فايزر للأطفال.. وطبيب يوضح الجرعات والأعراض

في خطوة جديدة لتوسيع دائرة المواطنين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، إنه سيبدأ الموقع الرسمي لوزارة الصحة الخاص استقبال طلبات تسجيل تلقي لقاح فايزر للأطفال للفئة العمرية من 15 عامًا إلى 18 عامًا، بداية من اليوم، مؤكدًا أن الراغب في الحصول على اللقاح يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل، وسيتلقى رسالة للتطعيم بلقاح فايزر.

وأشار عبد الغفار، إلى أن كميات لقاح فايزر تبلغ 8 ملايين جرعة يمكنها تغطية الأعداد في هذه الفئة، والتي تستهدف حوالي 4 ملايين طالب، طبقًا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم من طلاب الثانوية العامة.

هل تختلف جرعات اللقاح للأطفال في سن الـ15 عن جرعات الكبار؟

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أشار في بداية حديثه لـ«الوطن»، أن جرعات لقاح فايزر للأطفال قد تختلف، فجرعة البالغين تكون كاملة أنا الأطفال قبل مرحلة البلوغ يتلقون جرعات أقل حسبما توصي الشركة المصنعة للقاح وفقا للتجارب السريرية التي أجريت من قبل.

وأضاف شاهين، أن خطوة تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا مهمة باعتبارهم مصدرًا أساسيًا من مصادر نقل العدوى إلى الكبار في المنزل، متابعًا: «الأطفال مصدر كبير لنقل العدوى من الاختلاط مع زمايلهم في المدرسة ومهم جدا تطعيمهم وممكن تكون نص الجرعة حسب المعايير المحددة»، بحسب قوله.

التغذية السليمة قبل لقاح فايزر للأطفال

وأشار أستاذ الفيروسات، إلى أهمية التغذية السليمة قبل وبعد تلقي جرعات اللقاح لتحفيز الجهاز المناعي للاستفادة من اللقاح، مؤكدًا أنه من الطبيعي ظهور أعراض جانبية مثلما يحدث مع الكبار.

وأكد الدكتور محمد جاد، أخصائي الأطفال بمستشفى قها للعزل في بداية حديثه لـ«الوطن» أن جرعات لقاح فايز للأطفال تراعي المرحلة العمرية للطفل، فعلى سبيل المثال الأطفال فوق سن 12 عاما تختلف جرعاتهم عن الأطفال تحت هذا السن.

وتابع جاد بقوله، أن جرعات الدواء أو أي تطعيمات للأطفال تراعي وزن الجسم والحالة الصحية بشكل عام بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.