هل هناك أعراض جانبية للأطفال عند أخذ لقاح فايزر غير المتعارف عليها؟

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن تطعيم الأطفال من هم دون 18 عاما يعد خطوة إيجابية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعد مصر من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يتم تطعيم الأطفال خلال الأيام المقبلة بلقاح «فايزر»، وهو من اللقاحات القليلة التي يتم تطعيم الأطفال بها في أغلب الدول التي اتخذت هذه الخطوة.

ليست هناك أعراض جانبية مختلفة عند أخذ الأطفال للقاح كورونا

وأضاف عقبة في تصريحات لـ«الوطن» أن الأعراض المتوقع ظهوروها وفقا للدراسات والتجارب السريرية، وكذلك الأعراض التي ظهرت على الأطفال الذين تم تطعيمهم في بعض الدول لا تختلف كثيرا عن الأعراض التي ظهرت على الأشخاص البالغين، وتتمثل هذه الأعراض في «ارتفاع درجة الحرارة، إحمرار أو تورم مكان الحقن، ألم في مفاصل الجسم، الرغبة في النوم، الشعور بالإرهاق».

بعض الأطفال لا يستحب تناولهم للقاح كورونا بسبب المضاعفات

وتابع عقبة، أن هناك بعض الفئات من الأطفال لا يمكن لهم أخذ اللقاح في الوقت والحالي نظرا لوجود بعض المضاعفات الناتجة عند أخذ اللقاح، وتتمثل هذه الفئات في «الأطفال الذين يعانون من حساسية مفرطة من اللقاحات، الأطفال المصابون بفيروس كورونا أو الإنفلونزا، ولا يمكن أخذ اللقاح خلال فترة الإصابة، الأطفال الذين لديهم أمراض مزمنة لابد من استشارة الطبيب المختص قبل أخذ اللقاح».

الأطفال لديهم القدرة على سرعة الشفاء من أعراض لقاحات كورونا أكثر من البالغين

وأوضح رئيس قسم المناعة، أن مأمونية اللقاح على الأطفال ونسبة فاعلية اللقاح نفس الدرجة التي يحصل عليها البالغون مع اختلاف طفيف وهو سرعة الشفاء من الأعراض الجانبية الناتجة عن اللقاح لأن الأطفال لديهم جهاز المناعة قوي ووظائف اجهزة الجسم المختلفة في حالة جيدة تساعد الجسم على الشفاء والتعافي بصورة سريعة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بين مختلف الفئات العمرية وارتداء الكمامة وغسيل اليدين بالماء والصابون وارتداء الكمامة ووجود تباعد جسدي واجتماعي لمسافة لا تقل عن متر.