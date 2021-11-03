اعترافات مرتكب حادث الإسماعيلية: أقر بارتكاب 3 جرائم وتعاطي مواد مخدرة

جاء في اعترافات مرتكب حادث الإسماعيلية، 3 إقرارات بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وكان أولها قتل المجني عليه عمدا، بسبب خلافات بينهما، كما اعترف بالشروع في قتل اثنين آخرين، فضلا عن تعاطي المخدرات وتحديد أنواعها، وذلك خلال التحقيق معه، الذي انتهى بحبسه لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة القضية.

اعترافات مرتكب حادث الإسماعيلية

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، اعترافات مرتكب حادث الإسماعيلية، خلال استجواب المتهم، حيث أقر بارتكاب جناية قتل المجني عليه عمدا، وفصل رأسه عن جثته بسبب خلافات بينهما، كما اعترف المتهم بالشروع في قتل شخصين آخرين، استمعت النيابة لهما، فضلا عن تعاطي مواد مخدرة، حدد أنواعها خلال سماع أقواله بتحقيقات النيابة العامة.

فحص الحالة النفسية

ومن بين القرارات التي اتخذتها النيابة العامة بعد اعترافات مرتكب حادث الاسماعيلية، هو اتخاذ ما يلزم لبيان مدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية.

ظهر متزنا

وأوضحت النيابة العامة أن قرار فحص الحالة النفسية والعقلية للمتهم، جاء بسبب ما تردد بخصوص هذا الشأن، على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيل الجريمة، ومحاكاته كيفية ارتكاب الواقعة.

شهود الواقعة

وخلال التحقيقات سألت النيابة العامة مصابين اثنين و5 شهود، أكدوا اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، وعن يومَ الواقعة، قالوا إنه التقى المجني عليه، ودار بينهما حوار لعدة دقائق، وانتهى بارتكاب الجريمة، وأفصح للمواطنين الذي تجمعوا حوله خلالَ اعتدائه على المجني عليه، عن وجود خلافات سابقة بينهما حتى يتراجعوا عن الدفاع عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محل الواقعة إلا أن الأهالي طاردوه حتى تمكنوا من ضبطه.

وأهابت النيابة في بيانها الرسمي والتفصيلي، بعدم تداول فيديو الواقعة، لما فيه من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، وجرح لمشاعر أسرة المجني عليه.