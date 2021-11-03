حبس مدرس 4 أيام اعتدى على طالب بسلاح أبيض في المنوفية

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، حبس مدرس دراسات اجتماعية، اعتدى بالضرب على طالب في مدرسة بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون، وأحدث به إصابات خطيرة في الوجه تطلب تقطيبها 15 غرزة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

حبس مدرس اعتدى على طالب

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تحرير أسرة الطالب في المرحلة الإعدادية محضرا بقسم شرطة أشمون بالواقعة، يفيد باعتداء مدرس علي الطالب بـ«كتر»، وعلي الفور قام المدرس بتسليم نفسه إلي مركز شرطة أشمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد باعتداء مدرس دراسات اجتماعية على طالب وأحدث به إصابات في الوجة عبارة عن جرح قطعي جرى تقطيبه بـ15 غرزة، وقام المدرس بتسليم نفسه، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة .