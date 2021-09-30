اللواء أسامة القاضي: إزالة 20 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.

إزالة كافة أشكال التعديات

وأشار المحافظ، إلى إزالة، 20 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 2348 متر، مشيراً إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

حملات يومية لرصد التعديات أولا بأول

وقررت الوحدات المحلية بالمحافظة، شن حملات يومية لإزالة جميع التعديات التي يتم رصدها أولا بأول حفاظا علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وكان محافظ المنيا قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول، خلال فصل الشتاء بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول «طبيعية وصناعية»، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل لغير الصالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.