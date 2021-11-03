وزير خارجية الإمارات: إطلاق منصة عالمية لنشر مشروعات الطاقة المتجددة

نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، مقطع فيديو لحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ورئيس وفد الدولة إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP26» حفل الإطلاق الرسمي للمنصة العالمية، لتسريع نشر مشروعات وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، إذ أعلنت دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» عن إطلاق المنصة على هامش مؤتمر المناخ.

الإمارات تعهدت بتقديم 400 مليون دولار

وقال وزير الخارجية الإماراتي، إن إطلاق المنصة الجديدة جاء ترسخ المنصة الجديدة لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة، وفق التزامنا طويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي في البلدان النامية والضعيفة، موضحًا أن الإمارات تعهدت بتقديم 400 مليون دولار من خلال «صندوق أبوظبي للتنمية» لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.

الإمارات تؤمن بضرورة العمل المشترك للحد من تأثيرات التغير المناخي

وأوضح عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تؤمن بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود للحد من تأثيرات التغير المناخي، كما تفخر دولة الإمارات بلعب دور حاسم في تطوير وإطلاق أجندة مسؤولة تتمحور حول الاستدامة وبدعم دول أخرى للاستفادة من الإمكانات والفوائد الهائلة التي تقدمها الطاقة المتجددة.

العمل المناخي يتيح فرصا للنمو الاقتصادي والاجتماعي

فيما قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ترى أن العمل المناخي يتيح فرصا للنمو الاقتصادي والاجتماعي على الصعيدين المحلي والدولي وكلنا ثقة بأن إطلاق هذه المنصة الرائدة سيساعد على تعزيز تقدم اقتصادات الدول الشريكة عبر تزويد الشركات والصناعة والمنازل بطاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة من المصادر المتجددة.