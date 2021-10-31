عمرو دياب يتألق في الإمارات ويقدم 20 أغنية بحفل إكسبو دبي 2020

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا كبيرا ضمن فاعليات معرض إكسبو دبي 2020، وذلك بالتزامن مع احتفال الجناح المصري بالمعرض باليوم الوطني المصري.

عمرو دياب يقدم ألبومه الجديد «عيشني»

وقبل الحفل بساعات احتشد جمهور الهضبة في المسرح ليسجل حضورا كبيرا وغير مسبوق لفنان عربي في الحفلات التي أقيمت منذ انطلاق المعرض.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته والتى وصل عددها لما يقرب من 20 أغنية من بينها أغنيات ألبومه الجديد «عيشني» والتي صدر منها حتى الآن أغنيات «رايقة» و«أنت الحظ» و «ببتدي من الزيرو» وغيرها من الأغنيات التي طرحها هذا الصيف.

عمرو دياب قدم ميدلي لأغنياته القديمة

كما قدم الهضبة الميدلي الشهير الذي يضم أغاني «نور العين والعالم الله وليلى نهاري ولو عشقاني» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شارك عمرو الغناء طوال الحفل.

وقدم عمرو دياب أغنية «تملي معاك» بناء على طلب الجمهور الذي ظهر ارتباطه الشديد بأغاني الهضبة الجديدة والقديمة.

وكان عمرو قد طرح من أيام أغنية «بيبتدي من الزيرو»، الأغنية الرابعة من ألبوم «عيشني» للفنان عمرو دياب، بعد طرح أغنيات «رايقة» و«حلو التغيير» و«أنت الحظ».

أغنية «بيبتدي من الزيرو» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي، كما إنها من ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وقام الهضبة منذ أيام بطرح أغنيته «أنت الحظ» والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر قناته على «يوتيوب»، كما تصدرت القوائم الأكثر سماعًا في السعودية والكويت والإمارات.

«أنت الحظ» كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.