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مصر تدين بأشد العبارات تفجيرًا استهدف مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

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الوطن
07:00 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
مصر تعرب عن إدانتها بأشد العبارات التفجير الذي استهدف مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

مصر تعرب عن إدانتها بأشد العبارات التفجير الذي استهدف مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات، التفجير الذي استهدف مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

مصر تؤكد موقفها الراسخ في التصدي للإرهاب

وتتقدّم مصر بخالص التعازي إلى الشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي الدنيء، وتعرب عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المُصابين، مؤكدة مُجددًا، موقفها الراسخ من ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف، ومكافحة كل أشكالها وصورها.

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