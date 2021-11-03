مصر تدين بأشد العبارات تفجيرًا استهدف مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات، التفجير الذي استهدف مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

مصر تؤكد موقفها الراسخ في التصدي للإرهاب

وتتقدّم مصر بخالص التعازي إلى الشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي الدنيء، وتعرب عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المُصابين، مؤكدة مُجددًا، موقفها الراسخ من ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف، ومكافحة كل أشكالها وصورها.