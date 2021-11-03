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محافظ بني سويف يتفقد مدرسة «خديجة الثانوية» في سمسطا

كتب:

عمرو رجب
03:21 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
محافظ بني سويف يتفقد مدرسة «خديجة الثانوية» في سمسطا

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة سمسطا، للاطمئنان على انتظام اليوم الدراسي، بحضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم.

غنيم يجري حوار مع الطالبات

وتجول المحافظ داخل فصول المدرسة، وأجرى حواراً مع المعلمين وطالبات المدرسة، للتعرف على كيفية توصيل المعلومة للطالب، وأطلع على سجلات الحصص المدرسية والمدون بها شرح الدروس المقدمة للطالبات، وحثهن على التزود بالعلم والمعرفة وممارسة الأنشطة المدرسية لصقل مهاراتهن وتنمية قدراتهن.

الالتزام بالإجراءات الإحترازية

وأكد المحافظ على إدارة المدرسة باستمرار الالتزام بتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدرسة لمواجهة الأمراض والأوبئة وحفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشددا على أهمية تكثيف حملات التوعية ونشر الوعى بين الطلاب والمعلمين لمواجهة جائحة كورونا المستجد لضمان انتظام العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

كما وجه محافظ بني سويف إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال تفعيل منظومة التابلت بهدف تحقيق أكبر استفادة من المنظومة الحديثة، مطالبا بالتنسيق المستمر مع الإدارات المركزية بالوزارة، لتذليل أية عقبات موجودة أو طارئة على المنظومة التعليمية مع نظام الثانوية العامة الجديد، وتحديد المعوقات بهدف العمل على تذليلها لضمان تكامل المنظومة وتحقيق خطة الدولة في التحول نحو الرقمنة في كافة المجالات.

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