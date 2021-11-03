تفاصيل أول ملتقى لتوظيف السيدات في مصر.. ينطلق 13 نوفمبر

أُعلن، مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، عن ملتقى شغلني للتوظيف، والذي يعد أول ملتقى توظيف مخصص للسيدات في مصر، وسيتاح من خلاله كبرى الشركات لتقديم فرص عمل موثوقة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل ملتقى «شغلني» لتوفير الوظائف للسيدات في مصر، وفقا لما أعلنت عنه صفحة الملتقى على «تويتر»، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» يوميا لقرائها على مدار الساعة.

وبحسب بيان الملتقى، فإنه سيعقد يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء بمبنى الجريك كامپس - 28 شارع الفلكي - باب اللوق - وسط البلد.

وفي حال الرغبة في الحضور فإن التقديم يتم من هنـــا، وفي حالة اشتراك الشركات فإن المشاركة تتم من هنـــا، وسيتواصل مع المتقدمة مسؤول المبيعات بموقع «شغلني» على الفور.

ويأتي هذا الملتقى الأول من نوعه إيمانا وتقديرا لدور المرأة في المجتمع، وفي إطار سعي الشركة لربط راغبات العمل بالشركات.

النسخة الأولي من ملتقى «شغلني»

وفي 24 ديسمبر 20216، انطلق ملتقى «شغلني» الأول للتوظيف الفوري، لإتاحة أكثر من 4 آلاف فرصة عمل فورية للباحثين عن وظيفة.

وشهد الملتقى منذ الدقائق الأولى لافتتاحه إقبالاً كبيراً من المشاركين الذين توافدوا على مبنى الجريك كامبس بوسط البلد لأداء المقابلات الشخصية بشكل فورى مع الشركات، والحصول على الرد المبدئي بالموافقة أو الرفض مما خلق أجواء من الثقة والجدية بين الطرفين، بدلاً من الطريقة التقليدية التي تعتمد على تقديم السير الذاتية والانتظار.

وبعد ذلك توالت النسخ حتى النسخة السادسة التي عُقدت في يوليو من العام الجاري، واليوم يعلن لأول مرة عن ملتقى لتوظيف المراة المصرية.

منصة شغلني

ومنصة «شغلني» الإلكترونية http://Shaghalni.com وجهة رئيسية للباحثين عن فرص عمل لجميع التخصصات والمؤهلات، خاصةً حاملي المؤهلات المتوسطة والفنية وذوي الإعاقة، وتمكنهم من إنشاء حسابات خاصة بهم يعرضون من خلالها مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم للحصول على فرص عمل مباشرة من الشركات.