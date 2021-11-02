وظائف للخريجين والطلبة بمرتبات تتجاوز 3000 جنيه.. بدلات وتأمينات

تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، اليوم المفتوح للتوظيف في شركة لأدوية التجميل العلاجية يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، وذلك على الوظائف الآتية:

وظائف مبيعات بفروع الصيدليات في القاهرة والجيزة

- خريجين مؤهل عالٍ.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- حد أقصى للسن 28 عامًا.

- مرتبات مجزية.

- 9 ساعات عمل.

- حوافز وعمولات تأمين صحي واجتماعي.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: شركة بايو جروب بكمبوند ووتر واي، أعلى سوبر ماركت سعودي، الدور الثاني، القاهرة الجديدة، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.

وظائف بسلسلة ماركت شهيرة

كما أعلنت الوزارة عن اليوم التوظيفي يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر لمجموعة ماركت شهيرة في الوظائف الآتية:

1- منسق أرفف (إعدادي حد أدنى).

2- بائعون بقسم المخبوزات (يجيد القراءة والكتابة).

3- جزار (يجيد القراءة والكتابة).

4- مساعد جزار.

5- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

6- منسق أرفف بالمخزن.

7- فرد أمن.

8- مشرف أمن.

9- شيف جبن.

10- كاشير.

11- موظف استلامات.

12- مشرف استلامات.

13- منسق أسعار.

14- مراقب كاميرات.

15- مشرف دليفري.

16- ترولي بوي.

17- بائع بقسم الأجبان.

18- بائع بقسم الجزارة.

19- بائع بقسم الأجهزة المنزلية.

20- بائع خضار وفاكهة.

21- محضر طلبات.

22- مشرف جروسري.

مكان العمل: فرع المقطم - فرع التجمع.

الشروط والحقوق المشتركة:

- مؤهل متوسط ودون مؤهل.

- إجادة الكتابة والقراءة.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب على حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

-الشركة توفر مواصلات تغطي معظم الميادين الرئيسية مثل (رمسيس/ شبرا الخيمة/ المريوطية/ السيدة عائشة/ غمرة/ العباسية/ كوبري القبة/ المؤسسة/ المرج/ السلام/ موقف العاشر/ مسطرد/ الأميرية).

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: شارع 9 بجوار ميدان النافورة في المقطم، أو مكسيم مول بجوار الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.

وظائف شركة أمريكانا

وأعلنت الوزارة اليوم التوظيفي يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 لشركة أمريكانا (مطاعم كنتاكي - بيتزاهت - هارديز- ويمبي) على الوظائف التالية:

عضو فريق (بائع) للعمل في مدينة نصر، مصر الجديدة، التجمع، المعادي.

الشروط والحقوق المشتركة:

- ألا يقل المؤهل عن الإعدادية أو مؤهل متوسط أو عالٍ أو طلبة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- مرتب للدائم 2300 جنيه أساسي، وللطلبة المرتب: 1650 جنيهًا.

- من 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات + وجبة + تيبس في بعض السلاسل.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: كنتاكي شارع عين شمس بعد أحمد عصمت وقبل ناصية إبراهيم عبدالرازق، أمام بي تك الفرع الجديد بعين شمس الشرقية بجوار كوداك وأسفل مستشفى تبارك، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.

وظائف موظفين مخازن

وأخيرًا، أعلنت الوزارة عن اليوم المفتوح للتوظيف بشركة الشايع الكبرى (براند H&M – American Eagle – ستاربكس) يوم الخميس 4 نوفمبر 2021، حاجتها للتعيين بمخازنها في الوظائف الآتية:

موظفو مخازن للعمل في العاشر من رمضان، تكون مسؤوليتهم تحديد أماكن البضائع باستخدام الماسح الضوئي، وتعليق الملابس في أماكنها، ووضع ملصقات الأسعار على الملابس، وتحضير المنتجات للتسليم إلى السائقين.

مميزات وحقوق الوظيفة:

- المرتب 3000 جنيه.

- تأمينات صحية واجتماعية.

- وجبة عند العمل 4 ساعات وقت إضافي.

- يوجد خطوط مواصلات تبدأ من أول نزلة شبرا الزراعي وتشمل مسطرد – المرج – مدينة السلام – مدينة العبور – مدينة الشروق – العاشر من رمضان، ويوجد خط لمدينة بلبيس.

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط أو متوسط.

- قراءة مقبولة للغة الإنجليزية.

- موقف محدد التجنيد بالنسبة للذكور.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- يشترط على المتقدم أن يكون من سكان المناطق التالية: (العاشر من رمضان - شبرا الخيمة - المرج - السلام - بلبيس - مسطرد - العبور - الشروق - مدينة بدر).

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: داخل مجمع التجمعات الصناعية، مخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق، العاشر من رمضان، بجوار مصنع LG، وذلك من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.