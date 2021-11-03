خالد النبوي يوجه رسالة إلى سهير البابلي: «ربنا يسلمك من كل شر»

حرص الفنان خالد النبوي على تقديم رسالة إلى الفنانة القديرة سهير البابلي بعد أزمتها الصحية الأخيرة، ونشر عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمك من كل شر وتقومي بالسلامة، اتعلمت منك كتير في أول فيلم، رسمتي الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر، ربنا يشفيكي».

الأزمة الصحية للفنانة سهير البابلي

وكانت الفنانة سهير البابلي تعرضت لأزمة صحية منذ يومين دخلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وكشفت ابنتها نيفين الناقوري عن تعرض والدتها لنوبة سكر مفاجئة، لذلك جرى نقلها إلى المستشفى، ورغم التحاقها من قبل الدكاترة إلا أنها أصيبت بمضاعفات منها توقف عضلة القلب، والإصابة بمياه على الرئة، وكذلك إصابتها بجلطة، ودخولها إلى العناية المركزة.

وأضافت «الناقوري» أن الأطباء تتابع حالة والدتها كل ساعة لمحاولة جعل حالتها مستقرة بقدر الإمكان، كما طالبت جمهور والدتها بالدعاء لها لتتخطى تلك الأزمة الصحية.

منشور حلا شيحة يثير القلق

يذكر أن الفنانة حلا شيحة أول من كشفت عن مرض الفنانة سهير البابلي من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، حيث شاركت صورة للبابلي وعلقت عليها قائلة: «جميلة الجميلات قلبا وقالبا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي، ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها، اذهب الباس رب الناس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما»، ما أثار قلق جمهورها.

أبرز أعمال سهير البابلي

شاركت الفنانة سهير البابلي في أكثر من 100 عملًا فنيًا بين المسرح والسينما والدراما، ولاقت أدوارها تفاعل كبير من الجمهور، ومن أبرز تلك الأعمال شخصية «بكيزة هانم» في مسلسل «بكيزة وزغلول»، والأستاذة عفت في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، ومسرحية العالمة الباشا، وفيلم أميرة حبي أنا، وكذلك فيلم «السيد قشطة»، ومسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».