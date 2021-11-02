«الري»: 95% من مشروعاتنا تستهدف التأقلم مع التغيرات المناخية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن 95% من المشروعات التي تقوم بها وزارة الري، تستهدف زيادة قدرة الدولة المصرية على التأقلم مع التغيرات المناخية، مؤكدا أن الوزارة حرصت خلال مشاركتها بجلسة «المياه.. محور رئيسي في خطط المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، على لفت أنظار المجتمع الدولي، إلى أهمية إدارج قضية المياه ضمن قضايا التغيرات المناخية، موضحا أن حديث وزير الري خلال كلمته بهذه الجلسة، كان خير دليل على ذلك، بالأخص حينما أشار إلى أن قطاع المياه لم يحظ بالاهتمام الكافي على المستوى الدولي خلال سنوات طويلة ماضية.

متحدث «الري»: المياه من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية

وأضاف «غانم»، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن وزير الري أكد في كلمته أيضا، أن قطاع المياه من أكثر القطاعات المتأثرة بشكل سلبي من التغيرات المناخية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الوزارة تعمل بشكل جدي للتأقلم مع هذه التغيرات المناخية، كاشفا أن 95% من مشروعات وزارة الري تستهدف التأقلم مع التغيرات المناخية، موضحا أن الوزير تحدث أيضا خلال تلك الجلسة على المشروعات التي تنفذها الوزارة والدولة المصرية حتى يتم التعامل مع هذه التغيرات المناخية بالشكل الأمثل.

محمد غانم: هذه المشروعات ينفق عليها مليارات الجنيهات

وأردف أن وزارة الري، تريد أن يكون هناك إدراك من الجميع، بأن التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على قطاع المياه، موضحا أن عمليات التأقلم مع هذه التغيرات يتطلب إنفاق مبالغ هائلة، كاشفا أن المشروعات التي تقوم بها الوزارة ينفق عليها مليارات الجنيهات، لزيادة قدرة الدولة على التأقلم مع التغيرات المناخية.