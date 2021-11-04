حظك اليوم برج الحوت الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف امرأة برج الحوت بعدم قدرتها على التمكن من ضبط النفس، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل، كما يتميّز بأنه صاحب حس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي، كتوم للأسرار وغامض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب، فقط ابتعد عن العناد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزل الحظ وقد تجد اليوم نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.