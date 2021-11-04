حظك اليوم برج العقرب الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولودة برج العقرب أن ما تريده في الحياة تستطيع الوصول إليه بسهولة، كما تتميز سيدة هذا البرج أنها تتوخى الحذر والترقب والشك في سلوكياتها وفي تفكيرها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الفلك يمدك بالسحر والتوهّج، وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة آخذة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.