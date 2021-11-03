حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 3-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميّز أشخاص برج العقرب بأنهم يتوخون الحذر والترقب والشك في سلوكياتهم وفي تفكيرهم، ومن الواضح أن يظهر هذا الشيء أمام من حولهم، إذ أنهم من الصعب أن يصدقوا ويثقوا بأفكار من حولهم بكل سهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الشمس في برجك تمنحك سحرا، ومع ذلك الفلك يطالبك اليوم بالاسترخاء، عدم تبديد طاقتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.