أب يسحل ابنه في الشارع بكفر صقر.. «ربطه في جنزير ثم تصالحوا»

شهدت قرية «ابن العاص»، التابعة لمركز كفر صقر في محافظة الشرقية، واقعة قيام أب بالاستعانة باثنين من أقاربه، لسحل ابنه بعد ربطه بجنزير، وتوصيله بجرار، عقاباً له لقيامه بالتعدي على والده بالضرب أكثر من مرة، فيما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر من ضبط مرتكبي الواقعة، وانتهى الأمر بالتصالح بين الجانبين.

تداول فيديو يظهر أب يسحل ابنه في كفر صقر

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً قبل قليل، أكدت فيه: «نظراً لتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي (واتسآب) بين أهالى قرية ابن العاص بدائرة مركز شرطة كفر صقر، متضمناً قيام ثلاثة أشخاص بتقييد شخص بجنزير حديدي من رقبته، والتعدي عليه بالضرب وربط الجنزير بجرار زراعي، وقال رجال الشرطة بفحص مقطع الفيديو.

الشرطة تضبط مرتكبي الواقعة

وتبين من الفحوصات التي أجرتها الأجهزة الأمنية قيام (والد المجنى عليه ، شخصان من أقاربه – جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية) بالتعدى على الشخص الذى ظهر بالمقطع المشار إليه، حيث قام أحدهم بربطه بجنزير حديدي من رقبته وربط الجنزير بجرار زراعي والسير به، وقيام والده بالتعدي عليه باستخدام عصا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

الواقعة تنتهي بالتصالح

وقرر والد المجني عليه الاستعانة بباقي المتهمين، بغرض تأديب نجله، لاعتياده التعدي عليه بالضرب، للتحصل منه على أموال، وبمواجهة باقي المتهمين باعترافات الأول أيدا ما جاء بأقواله. وفي وقت لاحق تنازل الابن عن المحضر وانتهت الواقعة بالتصالح.