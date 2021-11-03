وكيل صحة الشرقية يشدد على الانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية

شدد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مديري المستشفيات بالإنتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الإجراءات المتبعة وخطط العمل

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، استمراراً للإجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة.

تطعيم الفريق الطبي بمستشفيات الشرقية

تناول الاجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل، وتطعيم الفريق الطبي بمصل الأنفلونزا الموسمية، كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، وخطة تطعيم المواطنين المترددين على المستشفيات بلقاح كورونا، من خلال نقاط التطعيم الثابتة بالمستشفيات، كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل العمليات الجراحية في كافة التخصصات الطبية المتاحة بكل مستشفي.

تشغيل التخصصات الطبية بالعيادات الخارجية

وشدد وكيل الوزارة على تشغيل بعض التخصصات الطبية بالعيادات الخارجية خلال جميع أيام الأسبوع، كما ناقش وكيل الوزارة بعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية على المستشفيات، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، كما شدد علي المرور المكثف لمختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

من جهة أخرى، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالاشتراك مع الرقابة التموينية و بالتنسيق مع الرقابة الإدارية نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في بيان صحفي، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة لمحلات جزارة ومحال لبيع الطيور وضبط 75 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 50 كجم هياكل دجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 20 كجم بانيه دجاج، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.