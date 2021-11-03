«عنان»: ظهور 3 متحورات جديدة لكورونا.. وهذا موعد انتهاء الموجة الرابعة

كشف الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عن ظهور 3 متحورات جديدة لفيروس كورونا بعد ظهور متحور «دلتا بلس» كما كشف عن موعد انتهاء الموجة الرابعة، قائلا إن الثلاث متحورات محدودي الانتشار ومتواجدين في مكان محدد، كما أن أحدهم سريع الانتشار وظهرت حالات مصابة به في إنجلترا.

متحورات كورونا الجديدة تحت الدراسة

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، اليوم الأربعاء، أنَّ تحور فيروس كورونا سيحدث باستمرار، وعادة ما تتشابه أعراض المتحورات الحالية بأعراض الفيروس الاصلي، ونادرا ما تختلف وحينها يتم وضعها في جدول.

ولفت أن الجدول يحتوي حاليا 9 تحورات لفيروس كورونا مسجلين رسميا، 4 منهم يطلق عليهم «تغير مقلق» و5 منهم يطلق عليها «ذو أهمية للدراسة»، مشيرا إلى أن التحورات التي ظهرت بعد «متحور دلتا» و«دلتا بلس» لم تدخل ضمن هذا الجدول وهي مازالت تحت الدراسة نظرا لأنها غير منتشرة.

وتابع: «إذا تبين حدوث تغير في أعراض هذه التحورات تدخل في الجدول تحت بند «تغير مقلق» مثل تحور «دلتا»، الذي تتشابه أعراضه مع البرد والإنفلونزا أكثر من أعراض الفيروس الأصلي، وأصبحت الأعراض تتضمن سيلان في الأنف وسعال غير جاف وبالتالي أصبحت هناك صعوبة في التشخيص والبعض أعتقد أنه مصاب بالبرد وليس بكورونا ولكن في الغالب كورونا».

موعد انتهاء الموجة الرابعة

وواصل: «هناك حالات تحتاج للدخول للمستشفيات مصابة بـ متحور دلتا ودلتا بلس، وليس كما يعتقد البعض بأنه سيتعافى منه مثل البرد العادي، فالأطباء حاليا دخلوا في شيفتات لمدة 48 ساعة بسبب ذروة الموجة الرابعة والتي تستمر لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع وبالتالي من المهم العودة للإجراءات الاحترازية حتى وإن حصلنا على اللقاح».