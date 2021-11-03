أستاذ أوبئة: نتوقع انكسار الموجة الرابعة لكورونا في يناير 2022

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تعيش الآن ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي من المتوقع لها أن تنتهي في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الحالي، مؤكدا أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية وكذلك عدد الوفيات في قمة ذروة الموجة الرابعة.

انكسار الموجة الرابعة لكورونا يناير 2022

وأضاف «عنان» في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن ينخفض عدد الإصابات بفيروس كوورنا في شهر يناير 2022 لتنكسر الموجة الرابعة حينها، وذلك عقب الدورة المتعارف عليها للموجه كاملة في ذروة الموجه ومدى انكسارها ومدى استمرارها.

وأكد «عنان»، أن هناك حالة وحيدة للسيطرة على الوباء في الوقت الحالي وهو أن نصل لتطعيم أكبر قدر من المواطنين خلال الشهور المقبلة من أجل السيطرة على المرض، وعندما نصل إلى تطعيم 70% من المواطنين يمكننا السيطرة على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى مع تقليل الإجراءات الاحترازية والوقاية.

اللقاحات لا تعطي مناعة 100%

وأشار «عنان» إلى أن جميع اللقاحات لا تعطي مناعة حقيقة بنسبة 100% ولكنها تقلل من أعراض الفيروس، وتزيد من وتيرة الشفاء للأشخاص المصابين به، بجانب تقليل الأعراض طويلة المدى التي يمكن أن تظهر على المصابين جراء الإصابة.

وناشد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، المواطنين بضرورة التسجيل على موقع الوزارة والحصول على اللقاح خلال الشهور المقبلة، بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون ووجود تباعد اجتماعي وجسدي لمسافة لا تقل على متر عند التحدث مع الأشخاص الآخرين.