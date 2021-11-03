صاحب مبادرة «رخصة الزواج»: بعض المتزوجين يعانون من «الطلاق الصامت»

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، وصاحب مبادرة «رخصة الزواج»، إن الهدف من المبادرة يأتي من أجل إفهام الكثيرين مفهوم الزواج وكيفية التعامل معه، والعمل من أجل انجاح العلاقة الزوجية، والحياة بشكل سعيد، مشددًا على أن من الضروري أن يكون أعضاء المبادرة مثال طيب لأي شخص يرغب في الزواج، وذلك خلال حواره في برنامج «البيه والهانم»، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

زواج الصالون من أنجح التجارب الممكنة

وشدد «هارون»، على ضرورة الأخذ بهذه المبادرة، خاصة أن بعض الأزواج يعانون من الطلاق الصامت، رغم أن الطلاق لم يقع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن «زواج الصالون» والذي يسمى «زواج الترشيح» يعتبر من أنجح زواج التجارب الممكنة، لأن كلا الطرفين يريدان إنجاح العلاقة الزوجية، أما زواج الحب فقد يكون غير حقيقي، «ممكن البنت في زواج الحب تتزوج عشان الشخص شكل والدها»، أما زواج الترشيح يُعد هو الأنجح والعلاقات فيه أفضل.

240 حالة طلاق يوميًا بواقع حالة كل 6 دقائق

وأوضح مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، أن هناك 240 حالة طلاق تحدث يوميًا بواقع كل 6 دقائق تحدث حالة طالق، وهذا يحدث في أول سنة في الزواج، مؤكدًا أن الهدف من مبادرة «رخصة الزواج» مواجهة زيادة عدد حالات الطلاق في العام الأول للزواج، رغم عدم وجود مشاكل حقيقية، فالشخص الذي يفكر في الزواج، عليه أن يسال نفسه عن سبب رغبته في الزواج، ومن ثم العمل على تلبية احتياجاته.

وتابع: «البعض يريد أن يتزوج لكي يكون منظره كويس، مين قالك اللي منظرك وحش، لازم الواحد يحدد احتياجاته من الزواج».