«الإسكان»: 9 آلاف وحدة جاهزة للاستلام من موظفي الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة مسؤولة عن مد المرافق كالصرف والمياه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء بعض الطرق والميادين ومنطقة الحي الحكومي بالكامل، «كله جاهز علشان يبدأ الموظفين بالانتقال خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر».

الانتقال التدريجي للموظفين يختلف من وزارة لأخرى

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المشروع حاليا في مراحلة النهائية، وخلال 10 أيام بحد أقصى سيكون الحي الحكومي منتهيا بشكل كامل وجاهز لاستقبال الموظفين، «الانتقال التدريجي للموظفين هيعتمد على كل وزارة واختياراتها لنقل أطقمها».

بناء 9 آلاف وحدة جاهزة لتسليمها لموظفي الحي الحكومي

وذكر: «الديوان هيكون مسؤول عن المبنى والخدمات والأنظمة، وهيكون خلصان ضمن المرحلة الأولي، ووصولا لـ6 أشهر هنكون خلصانين من العاصمة».

وأوضح أن الوزارة قامت ببناء 9 آلاف وحدة جاهزة بالكامل للاستلام من قبل موظفي الحي الحكومي بالعاصمة، كما سيتم الانتهاء من بناء 4700 وحدة أخرى بنهاية شهر يونيو المقبل، لافتا إلى البدء في بناء 21 ألف وحدة أخرى وسيتم الانتهاء منها مع نهاية عام 2022، «هيكون عندنا عدد كافي لكل الموظفين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية».

وأكد أن الحي السكني الذي تم الانتهاء منه بالعاصمة الإدارية سيكون مقصدا للموظفين الراغبين في الإقامة هناك، متابعا: «أغلب الوزارات ليها مواقع أون لاين على الإنترنت، وده مكنش مرهون بالانتقال للعاصمة الإدارية، وغالبية الوزارات بتقدم خدماتها للمواطنين من خلال المواقع بتاعتها ومش مرتبطة بالانتقال للعاصمة، وكل الوزارات بقي عندها بوابات رقمية، والخدمات متاحة أونلاين وملهاش علاقة بالانتقال للعاصمة».