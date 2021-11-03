مستشفى مصر للطيران تجتاز المرحلة الثانية من شروط «الاعتماد والرقابة»

تقدم الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة لجميع العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، لنجاح مستشفى مصر للطيران في اجتياز المرحلة الثانية من متطلبات التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية «GAHAR»، وبدء المستشفى الإعداد والتجهيز للحصول على المرحلة النهائية لشهادة الاعتماد لتكون من أوائل المستشفيات فى جمهورية مصر العربية حصولاً على هذا الاعتماد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالتطوير المستمر للخدمة الطبية التي تقدمها مستشفى مصر للطيران لعملائها من داخل وخارج قطاع الطيران المدني، من خلال الحصول علي كل الاعتمادات والشهادات المتخصصة في المجال الطبي.

تطوير المعدات الطبية والكوادر البشرية

وتوجه الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بالشكر والتقدير أيضا لكل من ساهم بإخلاص في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم فريق إدارة الجودة والاعتماد، لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية، وطالبهم بالاستمرار في بذل أقصى مجهوداتهم للوصول إلى الهدف المنشود، والحصول على الاعتماد بنجاح.

وأضاف «صلاح»، أن مستشفى مصرللطيران شهدت خلال الفترة الماضية عمليات تطوير شاملة علي مستوى البنية الأساسية والمعدات والأجهزة الطبية والكوادر البشرية في مختلف التخصصات، ما يؤهلها لإجتياز كل الاعتمادات الطبية، فضلا عن الشراكات مع عدد من الكيانات الطبية الكبري وتوسعة قاعدة العملاء.