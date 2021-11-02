«مصر للطيران» الراعي الرسمي للمؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»

تقوم مصر للطيران بدور الراعي الرسمي للمؤتمر الاقتصادي ومعرضه السنوي الخامس عشر «الناس والبنوك»، بعنوان «دور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة». يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران، برعاية الأحداث والمؤتمرات في مختلف المجالات، التي تساهم في تبادل الأفكار والرؤى لدعم وخدمة الاقتصاد القومي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر، الذي تقوم برعايته «مصر للطيران» منذ سنوات، اليوم الثلاثاء، وتستمر على مدار يومين، بحضور عدد من السادة الوزراء الحاليين والسابقين، ورؤساء مجالس إدارات ومديري وممثلي البنوك المصرية، وخبراء المال والاقتصاد وكوادر القطاع المصرفي المصري.

دور مبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري

وينقسم المؤتمر إلى جلستين على مدار يومين، تدور الجلسة الأولى حول دور مبادرات البنك المركزى في دعم الاقتصاد المصري خلال الأزمات، والمردود الاقتصادي لمبادرات البنك المركزي لإنعاش قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات بجانب دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في ظل استمرار جائحة كورونا.

بينما تناقش الجلسة الثانية تأثير مبادرة حياة كريمة على الاقتصاد، وأهداف تلك المبادرة ودور القطاع المصرفي في دعمها، ومدى استفادة المواطنون منها، وأثرها على الاقتصاد، وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية.

وحرص المؤتمر على أن يقيم معرضه السنوي الذي يضم أجنحة لاستعراض الأنشطة المصرفية للعديد من الشركات والجهات المشاركة به.