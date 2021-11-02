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وصول أولى رحلات مصر للطيران من لندن إلى الأقصر بعد توقف عامين

مصر للطيران: رحلة أسبوعيًا إلى مطار الأقصر تتسع لـ140 راكبًا

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الوطن
01:14 م | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه وصلت مساء أمس الإثنين، أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار هيثرو بلندن مباشرة إلى مطار الأقصر، وذلك في أول تشغيل لرحلات هذا الخط السياحي الموسمي والذي توقف منذ عامين.

رحلة أسبوعيًا تتسع لعدد 140 راكبًا

وتابع أبوالعينين، أنه من المقرر تشغيل خط الأقصر لندن خلال الموسم الشتوي بواقع رحلة أسبوعيًا بطراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد 140 راكبًا وفقًا لظروف التشغيل والعرض والطلب.

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتزامنًا مع مشاركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM والمقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري.

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