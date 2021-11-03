مايان السيد: «مليش دعوة بتفكيركم الجنسي».. وجماهير تعلق: «مين دي؟»

بعد العديد من الكومنتات الساخرة على صور مايان السيد ورفعها الدائم لذراعها، يبدو أن التعليقات الساخرة أغضبتها، وذلك الأمر جعل مايان السيد ترد على منتقديها على تويتر بتغريدة كتبت بها: «أنا حرة، أرفع دراعي، أنزل دراعي.. أنا حرة.. أنا مليش دعوة بعقدكوا، ومليش دعوة بتريقتكوا ومليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بباطي، ربنا يشفي.. كان لازم أرد».

الجمهور يسخر من مايان السيد

وبعدها انهالت الكثير من التعليقات الساخرة، ردا على مايان وبعض الأشخاص بدأوا في التساؤل قائلين: «مين دي»، كما قال أحد المتابعين: «باط الفنانة خط أحمر!»، وكتب آخر: «خلاص إحنا هنسيب الناس اللي بتدبح في بعضها والعيال اللي بتقطع بعض على أبواب المدارس، ومشاكلنا ونمسك في باط حضرتك، ونشوف إيه موضوعه، حاضر».

رحلة مايان السيد مع التمثيل

وكانت مايان السيد بدأت رحلة شهرتها بداية من رمضان الماضي، بعدما شاركت في أكثر من عمل فني من بينها «حرب أهلية» ليسرا، و«لعبة نيوتن» مع منى زكي، وكانت بداية مايان في عالم التمثيل بدور صامت في مسلسل «المغني» مع محمد منير، وبعدها ظهرت في أدوار صغيرة بمسلسلي «الأب الروحي» لمحمود حميدة وسوسن بدر ومحمد عز ومهند حسني وكارولين عزمي ومصطفى أبو سريع، وأيضا مسلسل «أبو البنات» مع مصطفى شعبان ونور إيهاب.

وبدأ الجمهور يتعرف على وجه مايان السيد بداية من مسلسل «ظل الرئيس» مع ياسر جلال وعلا غانم ومحمود عبد المغني، حيث جسدت دور ابنة ياسر جلال.

وتعتبر شهرة مايان السيد الكبيرة من السوشيال ميديا، حيث تمتلك حسابا على الإنستجرام يتابعه حوالي 3.5 مليون متابع، ودائما تنشر الكثير من جلسات التصوير عليه بالإضافة إلى الترويج لأعمالها الجديدة، وتنتظر مايان خلال الفترة المقبلة العديد من الأعمال منها فيلم «المحكمة» مع غادة عادل و«ليلة العيد» مع يسرا.