مايان السيد تتصدر التريند بعد إطلالتها في «الجونة السينمائي»

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل بعد ظهورها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي أقيم مساء أمس الخميس.

إطلالة مايان السيد في مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت مايان السيد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا نبيتي طويل بتصميم كب من عند الأكتاف، وبفتحة من عند القدمين، ولاقت إطلالتها إشادات كبيرة من جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مايان السيد: سعيدة بالمشاركة لأول مرة في المهرجان

وعبرت مايان عن حماسها للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي لأول مرة، وقالت خلال لقاء تليفزيوني: «أنا مبسوطة جدا إني بشارك في المهرجان لأول مرة ومتحمسة جدا، ولكني ما زلت متوترة».

كما حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تكريم الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عن طريق عرض فيديو مجمع لأبرز أعمالهما خاصة التي جمعتهما معا.

تكريم الفنان أحمد السقا خلال الجونة السينمائي

وشهد حفل الافتتاح من مهرجان الجونة السينمائي تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله السينمائية، اعترافًا بجهوده الاستثنائية في صناعة السينما، وحضر السقا الحفل بصحبة زوجته وأبنائه الثلاثة، وعند استلامه الجائزة أهداها لأكثر 5 شخصيات مؤثرة في حياة، ومن بينهم الفنانان دلال عبد العزيز وسمير غانم.

مهرجان الجونة في دورته الخامسة

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة الساحلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، على رأسهم يسرا، ومنة شلبي، رانيا يوسف، إلهام شاهين، درة، ليلى علوي، أروى جودة، وبشرى، وغيرهم من الفنانين.