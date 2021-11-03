بسمة وهبة: الثقافة والفن المصري أبهرا العالم.. والإخوان «فقراء إبداع»

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الدراما المصرية استطاعت أن تستعيد مكانتها التاريخية في المنطقة مرة أخرى، فالمصريين كانوا حاضرين بقوة في كل الفعاليات الفنية أو الثقافية أو الفكرية في دول المنطقة، «إذا اطلعنا على أي وسيلة إعلام عربية سنجد اهتمامًا غير عادي بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وسنلاحظ أيضا انبهارا وفخرًا كبيرين بالدور الذي تقدمه وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي دائما ما تكون موجودة وسط كبار المبدعين المصريين على المسرح تعزف في حضور الجمهور، في صورة تبهر العالم كله».

الدولة تبذل جهودا كثيرة للارتفاء بالقوى الناعمة

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن احدا لم يكن يتخيل أن تكون وزيرة الثقافة المصرية سيدة وفنانة وعازفة فلوت عالمية، لكن هذا حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطار ما تبذله الدولة المصرية للارتقاء بالقوى الناعمة وتمكين المرأة المصرية، «مصر طول عمرها ما كانت دولة بترول ولا دولة سلاح ولا دولة أطماع، لكن تأثيرها المباشر في الوجدان العالمي يكون عن طريق فنها وإبداعها وعلمها الذي تنشره في العالم كله منذ عهد المصريين القدماء وحتى اليوم، وهو ما يحكيه التاريخ».

وأوضحت الإعلامية، أكثر ما ركز عليه أعداء مصر، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، هو ضرب سلاح القوة الناعمة: «عاوزينك طول الوقت تايه، ومرتبك، وتخسر كل يوم سلاح من أسلحتك، عشان تبقى ضعيف بلا تأثير، وغايب عن الساحة عشان تفضى لهم ويعرفوا يلعبوا فى عقول الناس بسهولة، بس أول لما تفوق وتصحصح هيترعبوا، عشان كده هتلاقيهم كل يوم بيشنوا حملات على الفن المصري والأزهر والدراما والثقافة وغيره وغيره»

جماعة الإخوان تعاني من الفقر الإبداعي

وأشارت بسمة وهبة، إلى أن الجماعة الإرهابية تعلم أن الفن هو السلاح الأقوى فى منظومة القوى الناعمة للدولة المصرية، وأنها – أي الجماعة - تعاني من الفقر الإبداعي: «حاولوا سنين طويلة وصرفوا مليارات كتير عشان ينتجوا فن يروج لأفكارهم بس كالعادة فشلوا، فطلعوا منتج ماسخ بطعم أفكارهم، فالفن والإبداع لو طلعوا من قلوب سوداء عمرهم ما يوصلوا لوجدان الناس ».