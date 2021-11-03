خروج أحد مصابي «جريمة الإسماعيلية» بعد استقرار حالته «فيديو»

أكدت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن أحد المصابين في «جريمة الإسماعيلية» خرج من المستشفى قبل قليل، بعد استقرار حالته وخروجه من الرعاية المركزة.

وأضافت المصادر أن الاطباء قرروا خروج الشاب «سليمان عيد محمد»، في العشرينيات من العمر، بعد أن أمضى يومين في المستشفى، حيث كان يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة، لخطورة حالته.

عملية جراحية عاجلة في الرئة

وأشارت المصادر إلى أن المصاب وصل إلى المستشفى مصاباً بطعنة نافذة، وصلت إلي الرئة وتسببت له في خطورة كبيرة وقت الحادث.

وأجرى الأطباء تدخل جراحي عاجل للشاب المصاب، استلزمت دخوله إلى غرفة العمليات لأكثر من 3 ساعات.

كما أجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة للمصاب الثاني، الذي أصيب بقطع في الرقبة وقطع في اليد اليسرى، تسببت له في قطع كبير في الأوتار وجرح غائر.

ونجح الفريق الطبي، الذي ضم الدكتور أحمد شكري، والدكتور سيد عادل، بإصلاح قطع الأوتار وتوصيل الأعصاب وإنقاذ اليد من البتر، إضافة إلي إجراء جراحة عاجلة لإصابة بالرقبة وخياطة العضلات.

مصاب: كنت في طريقي لشراء خبز

وقال «محمد إبراهيم»، مصاب جريمة الإسماعيلية، إنه كان في طريقه متوجهاً إلى أحد المخابز القريبة من مكان الحادث، لشراء خبز لأسرته.

وأضاف أنه لم يشاهد المتهم لاعتدائه عليه من الخلف، إلا أنه شاهد الفيديو ولم يتحمل إكماله للنهاية بسبب بشاعته.

وقال إن المواطنين تصدوا للمتهم بالحجارة، فور اعتدائه عليه، مشيراً إلى أنه كان ينوي ارتكاب أكثر من جريمة، إلا أن تصدي الأهالي له بالطوب والحجارة، منعه من مواصلة جرائمه.