نجل ضحية جريمة الإسماعيلية: القاتل كان قدامي ومجاليش قلب أخد تار أبويا «فيديو»

كشف طارق، نجل المجني عليه في واقعة الإسماعيلية، تفاصيل واقعة قيام شخص بذبح والده في الشارع أمام الماره، قائلا إنه أثناء عمله في ورشة قريبة من منزله، استأذن من الموجودين بها من أجل قضاء حاجته: «محدش قالي إيه اللي حصل، أنا يدوبك طالع البيت عشان أقضي حاجتي، وعمتي واقفة وأمي واقفة، سمعت صوت صريخ، جرينا كلنا ولاقينا المنظر كده».

والدي علمني الاحترام والأدب والأخلاق

وأضاف «طارق»، خلال بث مباشر على صفحة «الوطن» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الكثير من الأهالي تمكنوا من السيطرة على الجاني: «جابوا القاتل تحت رجلي، بس مجاليش قلب أخد بثأري، أنا مش زيه عشان أعمل كده، أبويا معلمنيش أني أعمل كده، بابا علمني الاحترام والأدب والأخلاق، وكان بيقولي ديما اللي يشتمك قوله ربنا يسامحك».

آخر لقاء جمع المجني عليه بنجله

وعن آخر لقاء مع والده، رد نجل القتيل، أن آخر لقاء جمعه بوالده كان قبل الواقعة بدقائق «كان ماشي قدامي، بقوله رايح فين، قالي رايح أجيب عيش وأجيب أكل، جدك وأمك والجماعة كلهم هناك»، موضحًا أن جده كان حاضرًا صدفة يوم الواقعة من أجل قبض معاشه «كل شهر ييجي يوم القبض ويبيت لتاني يوم ويمشي على طول، أنا معرفش الجاني ومشفتهوش قبل كده خالص».

نجل المجني عليه يُطالب بإعدام المتهم

وتابع: «أنا مش عارف ليه ارتكب الواقعة، هو ملوش علاقة بأبويا، أنا بطالب بالإعدام وشنقه وحق أبويا ييجي، كنت أعرف أنه كان مع عمي، وأعمامي مربينه من وهو صغير، وكنت أعرف أنه في مصحة عشان الإدمان وطلع، عاوز حق أبويا ييجي».