6 خطوات تكشف استهلاكك الحقيقي عن «فاتورة» نوفمبر: «اتأكد قبل ما تدفع»

يسعى 30 مليون مشترك من أصحاب العدادات التقليدية القديمة منذ مطلع الشهر الجاري التأكد من صحة قيمة استهلاكه الفعلي بفاتورة الكهرباء عن شهر «نوفمبر» الجاري من خلال الطرق التي أتاحتها شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات قبل سداد القيمة المطلوبة للمحصل.

كيف تتأكد أن فاتورة استهلاكك صحيحة

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 6 خطوات يجب أن يتبعها مشتركو عدادات الكهرباء القديمة قبل سداد فاتورة استهلاكه للمحصل عن شهر نوفمبر حتى يطمئن أن المبلغ المطالب بسداده «صحيح» بعيدا عن القراءات الشاذة وأخطاء الفواتير وهي كالتالي:

- مراجعة الفاتورة من خلال الاطلاع على خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة سليمة.

- عند ملاحظة مبالغة في قيمة الفاتورة بالمقارنة بالفواتير التي تسبقها، يتم تقديم شكوى بعد الحصول على «الكعب».

- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

تقسيط المديونيات على المشتركين على 24 شهرًا دون فوائد

وتابع المصدر: «أن هناك تعليمات إلى كل رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى أنحاء الجمهورية بتقسيط المديونيات على المشتركين على 12 شهرًا أو 24 شهرًا دون فوائد».

ولفت إلى تقديم جميع الفروع التابعة لشركات التوزيع جميع التيسيرات والتسهيلات على المواطنين خاصة من محدودي الدخل «صغار المشتركين» الذين تتراكم عليهم من خلال فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.