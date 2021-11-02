كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء بالاسم

يبحث مشتركو شركات توزيع الكهرباء مع بداية شهر نوفمبر الجاري عن آلية الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عبر الطرق التي وفرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها البحث عن الاستعلام عن الفاتورة بالاسم.

طريقة الاستعلام عن فاتورة نوفمبر بالاسم

وأتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو الكهرباء أصحاب العدادات التقليدية بالاسم فقط بشركات التوزيع التسع على مستوى جميع المحافظات للحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

آليات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

أولًا: رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

4 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركات التوزيع

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 خطوات يجب أن يتبعها المشتركون للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر نوفمبر الجاري وهي كالتالي.

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور الحالية، أسماء جميع شركات التوزيع على مستوى جميع المحافظات

-شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.