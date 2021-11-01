فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2021.. 5 خطوات للتأكد قبل الدفع

ينتظر العديد من الأشخاص مع بداية كل شهر فواتير المرافق بالمنازل، حيث يأتي محصل الكهرباء في هذا الوقت لتحصيل الفاتورة؛ ما يدفع المواطنين إلى الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2021.

ويشكو الكثيرون من ارتفاع فاتورة الكهرباء؛ لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل السداد، والتأكد من استهلاكه الفعلي وفق ما كشفته الشركة القابضة لكهرباء مصر:

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر

1- يمكن مراجعة الفاتورة عن طريق الاطلاع على خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك الخاصة بك، ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها، فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة سليمة ولا داعي للشك.

2- عند المقارنة إذا وجدت فارقا كبيرا بين الاستهلاك والفاتورة التي تسبقها، عليك تقديم شكوى بعد الحصول على «الكعب».

3- يمكنك التأكد أيضا من خلال مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن ومقارنتها بالقراءة الموجودة في العداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد، امتنع عن سداد الفاتورة التي أعطاها لك المحصل، وسجّل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

ويمكنك التوجه لشركة الكهرباء التابع لها، وتسجيل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك مع بداية كل شهر من خلال الضغط على هذا الرابط.