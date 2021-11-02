خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى في الموقع الرسمي للشركة

كل أول شهر جديد، تزداد عمليات البحث حول خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، وذلك عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، كي يستطيعون الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء لهم، ومن ثم القيام بسدادها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

يتيح الموقع الالكتروني الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، والاستهلاك الشهري من مرفق الكهرباء باتباع الخطوات التي يحددها الموقع وإدخال البيانات المطلوبة والدفع الالكتروني أيضًا عبر الوسائل المتاحة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أتاحت وزارة الكهرباء خدمة السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، لتجنب الاختلاط والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنها: "مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن"، بجانب 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

بالإضافة إلى خدمات أخرى، منها خدمة قراءة العدادات المنزلية إلكترونيًا وتركيب العدادات الكودية المنزلية بطرق قانونية وخدمة تغيير اسم صاحب العداد وخدمة تركيب عداد كهربائي جديد.

"الوطن" تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

أولا: يقوم الراغب بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، بالدخول على موقع شركة كهرباء مصر الوسطى من خلال هذا الرابط.

ثانيا: عليه أن يقوم باختيار القطاع التابع له وهو المحافظة التي تتواجد بها المنزل أو النشاط الخاص به.

ثالثا: ثم يقوم باختيار الفرع التابع له وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزله أو نشاطه.

رابعا: كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

خامسا: يقوم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر له آخر فاتورة كهرباء.